Исследование Gallup показало, что рейтинг Байдена упал до рекордных 37%

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Рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордных 37%. Такие данные приводит исследовательская служба Gallup по итогам социологического опроса американцев.

Как сообщает RT, рейтинг президентской работы Байдена стабильно держался в пределах 40 % с начала 2022 года, падение в 2 % было зафиксировано только в июле 2022 года.

Напомним, что Байден официально объявил о намерении пойти на второй срок и принять участие с президентских выборах в 2024 году. По данным соцопросов, желание Байдена остаться в Белом доме разделяют порядка 30 % американцев.

Ранее сообщалось, что Байден попал в неловкое положение на пресс-конференции из-за шпаргалки, в которой были записаны предстоящие вопросы от журналистов и их имена и фамилии по слогам.