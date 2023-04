В стране и мире Байден заявил, что находится в «расцвете сил» Игнат Далакян Президент США отметил, что вопрос о его возрасте вполне обоснован. © Фото: Nathan Howard, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил о своем возрасте, признав обоснованность вопросов, однако заявил, что находится «в самом расцвете сил». «Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме», - передает слова Байдена газета The Washington Post. Однако американский президент отметил, что он все еще полон сил. «Они говорят, что я уже не тот, что был раньше, Дон Лемон (журналист - Прим. ред.) бы сказал, что это мужчина в самом расцвете сил», - заявил Байден. Ранее The New York Times писало, что 80-ти летнему американскому президенту придется открыто сообщать о состоянии своего здоровья, если он решит выдвигаться на второй срок. Американцы опасаются, что возраст может помешать Байдену эффективно выполнять работу на своей должности. Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах американского президента в 2023 году. Экспертное мнение и аналитика