В ОАЭ направили поручение для проверки возможного имущества Блиновской в стране

Указывается, что имущество может быть арестовано и направлено в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Блиновской.

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В Объединенные Арабские Эмираты направлено международное поручение с целью подтвердить наличие в этом государстве имущества блогера Елены Блиновской.

Данный запрос направили российские правоохранительные органы. Сообщается, что данное имущество может быть арестовано и направлено в счет погашения долга блогера перед государством. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Напомним, против Блиновской было возбуждено уголовное дело, ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Она была задержана 27 апреля при попытке пересечь государственную границу РФ.

ГСУ Следственного комитета РФ предъявило блогеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Позже Блиновская была доставлена в зал Пресненского суда, в котором она раскаялась и полностью признала свою вину. Впоследствии суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест, запретив ей определенные действия - пользоваться Интернетом и сотовой связью.