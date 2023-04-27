Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Также ее обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следственный комитет уже предъявил ей обвинение.

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Главное следственное управление СК России по городу Москве расследует уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 198 п. «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В настоящее время Блиновская задержана. Следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения. По данным Прокуратуры Москвы, сумма неуплаченных налогов блогером Блиновской составляет более 918 миллионов рублей.

Ранним утром блогер была задержана в Смоленской области. Она намеревалась покинуть Россию, выехав в Белоруссию.

Ранее в беседе со «Звездой» адвокат Андрей Алешкин дал оценку случившемуся. Он сказал, что, исходя из позиции государства по наведению порядка в инфобизнесе, он должен быть выведен из «серой» зоны в «белую».