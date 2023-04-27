В отношении Елены Блиновской возбуждено дело об уклонении от налогов

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В отношении блогера Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Общая сумма неуплаченных налогов - более 918 миллионов рублей, при этом 43 из них девушка успела легализовать, перечислив их на счета организаций своих родных.

Блиновская была задержана полицией при попытке покинуть территорию России на арендованном автомобиле. Как сообщили в московской прокуратуре, у девушки имелись авиабилеты для вылета в неназванную страну.

В ведомстве установили, что Блиновская с 2019 по 2020 год обеспечила поступление доходов на счета подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, которые применяли упрощенную систему налогообложения. Таким образом, в налоговую поступали декларации с ложной информацией.

Блиновская известна своими марафонами, которые якобы помогают их участникам улучшить отношения, исполнять желания, способствуют финансовому благополучию. При этом многие участники этих марафонов заявили, что их обманули «по схеме Лерчек», и обратились в органы.