Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест

Блогер будет находиться в своем доме до 26 июня.

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Пресненский суд Москвы принял решение отправить блогера Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Также сторона обвинения просила запретить блогеру определенные действия - пользоваться Интернетом и сотовой связью.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня», - сообщает собеседник агентства РИА Новости.

Блиновская была задержана по обвинению в уклонении от налогов в особо крупном размере - более 918 миллионов рублей. В ходе заседания блогер признала свою вину. При этом сторона защиты утверждала, что Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, несмотря на то что она была задержана у границы с Белоруссией.