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Блиновская в зале суда полностью признала свою вину

Дарина Криц
16:27 28.04.2023
Она была доставлена и заведена в здание Пресненского суда г. Москвы.
Блиновская в зале суда полностью признала свою вину
© Фото: ТРК "Звезда"
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Стало известно, что блогер Елена Блиновская полностью признала свою вину. При этом она отказывается от каких-либо комментариев. Информацию из зала суда сообщает корреспондент «Звезды».

Ей ранее было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. «Королева марафонов» не заплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей.

Ранее нашему телеканалу уголовное дело в отношении блогера Блиновской прокомментировал адвокат Алексей Сердюк. Он отметил, что в России суд обычно наказывает штрафом или условным сроком граждан, обвиняемых в уклонении от налогов.

И добавил, что реальные тюремные сроки по данной статье - это большая редкость. Адвокат Сердюк отметил, что «по налоговым преступлениям у нас достаточно лояльное государство: если соотнести с мошенничеством, то там намного больше шансов оказаться за решеткой».

Блогер была задержана рано утром 27 апреля. Она планировала пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области.

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