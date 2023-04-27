В стране и мире Опубликовано оперативное видео задержания Блиновской на границе Алексей Курильченко Силовики также провели обыск в доме блогера - рядом с ним припаркованы премиальные автомобили. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России опубликовал оперативное видео задержания блогера Елены Блиновской на границе России и Белоруссии. Женщина подозревается в уклонении от налогов в особо крупном размере. Также ведомство показало кадры показало кадры обыска в доме Блиновской. На видео силовики запечатлели премиальные автомобили, припаркованные у дома. Предположительно, они принадлежат блогеру. Напомним, в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщает столичная прокуратура, сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей. Изначально женщина планировала вылететь в Казахстан, но затем попыталась пересечь границу Белоруссии на машине. Экспертное мнение и аналитика