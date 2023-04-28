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Блиновскую завели в здание суда

Дарина Криц
16:04 28.04.2023
Ее доставили в суд в закрытом, без окон, автозаке. Ее лицо закрывал большой капюшон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Елену Блиновскую завели в здание суда. В сопровождении сотрудников правоохранительных органов и служебной собаки известный блогер зашла в здание суда. Она была прикована наручниками к одному из силовиков.

Ранее сообщалось, что ее привезли к зданию Пресненского суда г. Москвы. Она была одета в спортивный костюм с большим капюшоном, закрывающим ее лицо от объективов камер. К суду ее доставили в большом автозаке без окон.

Также немногим ранее Елена Блиновская раскаялась в содеянном и признала свою вину. Об этом информировал СК РФ, добавив, что установит личность сообщившего ей охраняемую законом следственную тайну.

Ранее блогеру и «королеве марафонов» Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сообщается, что сумма неуплаченных ею налогов составляет более 918 миллионов рублей.

Елену Блиновскую задержали рано утром 27 апреля в Смоленской области при попытке уехать в соседнюю страну - Белоруссию. До этого она планировала вылететь в Казахстан, имея авиабилет на руках, но получила предупреждение и поменяла маршрут, наняв элитное такси.

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