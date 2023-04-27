«Известия»: у Елены Блиновской был куплен билет в Казахстан

Блогер была задержана у границы с Белоруссией под Смоленском.

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Блогер Елена Блиновская купила авиабилет в Казахстан. Женщина была задержана под Смоленском, где она планировала пересечь границу с Белоруссией.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, девушку предупредили о возможном задержании в аэропорту. Поэтому она вызвала автомобиль с водителем и выехала в сторону соседней страны.

Напомним, в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщает столичная прокуратура, сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей.