Блиновскую привезли к зданию Пресненского суда

Ранее блогер признала свою вину в полном объеме.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Блогера Елену Блиновскую доставили к зданию Пресненского районного суда.

На кадрах можно заметить, как Блиновская прикрылась капюшоном от объективов камер. Блогера к суду доставили в большом автозаке без окон.

Напомним, сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантки дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Ранее «королева марафонов» Елена Блиновская раскаялась и признала свою вину в полном объеме.