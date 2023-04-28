Блиновскую привезли к зданию Пресненского суда
Ранее блогер признала свою вину в полном объеме.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Блогера Елену Блиновскую доставили к зданию Пресненского районного суда.
На кадрах можно заметить, как Блиновская прикрылась капюшоном от объективов камер. Блогера к суду доставили в большом автозаке без окон.
Напомним, сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантки дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере меры пресечения, связанной с ограничением свободы.
Ранее «королева марафонов» Елена Блиновская раскаялась и признала свою вину в полном объеме.