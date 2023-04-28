В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блиновская раскаялась и признала свою вину

Игнат Далакян
09:10 28.04.2023
СК РФ также сообщил, что установит лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.
Блиновская раскаялась и признала свою вину
© Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Блогер Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В заявлении СК РФ говорится, что следователи установят лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

Кроме того, следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Известного блогера и «королеву марафонов» задержали утром 27 апреля при попытке пересечения государственной границы с Белоруссией. Елене Блиновской вменяют уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере. Прокуратура Москвы сообщала, что общая сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:50 В стране и мире
Шойгу отметил важность укрепления роли ШОС как опоры многополярной международной системы
09:10 В стране и мире
Блиновская раскаялась и признала свою вину
08:33 В стране и мире
B92: президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован
07:30 В стране и мире
Видео
Герои в белых халатах: как военные медики проводят сложнейшие операции в зоне СВО
06:35 В стране и мире
Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с народом РФ
Популярное
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.