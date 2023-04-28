Блиновская раскаялась и признала свою вину

СК РФ также сообщил, что установит лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

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Блогер Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В заявлении СК РФ говорится, что следователи установят лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

Кроме того, следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Известного блогера и «королеву марафонов» задержали утром 27 апреля при попытке пересечения государственной границы с Белоруссией. Елене Блиновской вменяют уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере. Прокуратура Москвы сообщала, что общая сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей.