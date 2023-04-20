МО РФ: более 25 тысяч военнослужащих и 167 кораблей приняли участие во внезапной проверке ТОФ

В настоящее время войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в места постоянной дислокации.

© Фото: Минобороны России

Более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок приняли участие во внезапной проверке Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В настоящее время войска (силы) ТОФ возвращаются в места постоянной дислокации.

Внезапная проверка боеготовности сил флота проводилась с 14 по 20 апреля 2023 года. О ее старте объявил министр обороны Сергей Шойгу. Ровно в 09:00 по владивостокскому времени Тихоокеанский флот подняли по тревоге. Главными целями проверки стала оценка готовности органов военного управления, войск и сил к отражению атаки вероятного противника с океанских и морских направлений.

Накануне Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов оценил ход активной фазы проверки. Командующий высоко оценил действия моряков-тихоокеанцев, летчиков и военнослужащих, задействованных в мероприятии. Со слов Евменова, в ходе внезапной проверки силы ТОФ активно использовали полученный в ходе спецоперации на Украине опыт.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.