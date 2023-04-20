Евменов: морская пехота во время внезапной проверки ТОФ применила опыт спецоперации

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Морская пехота, войска, береговые ракетные комплексы во время внезапной проверки сил Тихоокеанского флота применили боевой опыт, который был наработан в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Тот опыт, который приобрели во время проведения специальной военной операции, - он никуда не делся, он нарабатывается», - сказал адмирал.

По словам Евменова, подготовка береговых войск, морской пехоты ведется уже с учетом боевого опыта, полученного в ходе спецоперации.

Главнокомандующий ВМФ России высоко оценил действия авиации, надводных сил флота, экипажей подводных лодок.

«Достаточно хорошо и добротно сработали. Противолодочные силы в комплексе - это и самолеты противолодочной авиации, и подводные лодки многоцелевые. Ну и конечно же противолодочные корабли», - сказал он.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота проходит по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Она разбита на три этапа: приведение в боевую готовность, выход в район сосредоточения, практические действия сил и войск флота.

В ходе проверки в частности задействованы подводные лодки, стратегическая авиация и другие силы и средства.