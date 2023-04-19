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Аваиация ТОФ уничтожила условные подлодки и самолет-нарушитель границы

Дмитрий Трунов
05:55 19.04.2023
Тренировка прошла в ходе внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Авиация Тихоокеанского флота нашла и уничтожила подводные лодки условного противника в разных районах, а также сбила самолет - нарушитель границы. Тренировка прошла в ходе внезапной проверки боеготовности ТОФ.

Экипаж противолодочного самолета Ил-38 «Новелла» с помощью гидроакустических буев условно обнаружил подводную лодку. Специалисты вычислили курс и скорость субмарины. После получения команды самолет уничтожил условную цель торпедой.

Пока Ил-38 работал в дальней зоне, в прибрежной такие же задачи выполняли современные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Они нашли и поразили подлодку условного противника авиационными средствами.

Дежурные по ПВО экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащенных ракетами воздух-воздух, взлетели с одного из аэродромов Камчатской области. Истребители нашли с помощью бортовых РЛС самолет - нарушитель границы и выполнили пуск ракет воздух-воздух.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота проводится по решению президента России Владимира Путина с 14 апреля. Личный состав ТОФ поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

В ходе проверки в частности задействованы атомные подводные лодки, флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», стратегические ракетоносцы.

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