Минобороны России: внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена

В МО РФ отметили, что в ходе проверки подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил Тихоокеанского флота.

© Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота. В оборонном ведомстве отметили, что она подтвердила высокую готовность к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

«В ходе проверки, проходившей под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», - заявили в Минобороны России.

Отмечается, что командование и личный состав флота в короткие сроки сумели подготовить силы к боевым действиям, а также выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что многоцелевые подводные лодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», взаимодействуя с силами дальней авиации Воздушно-космических сил России и морской авиации флота, отработали различные способы действий по недопущению развертывания сил «врага» в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что морская пехота, войска, береговые ракетные комплексы во время внезапной проверки сил Тихоокеанского флота применили боевой опыт, который был наработан в ходе специальной военной операции. Главнокомандующий ВМФ РФ высоко оценил действия авиации, надводных сил флота, экипажей подводных лодок.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.