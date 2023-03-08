Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова
Недавно фигурист начал приходить в сознание.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Состояние известного российского фигуриста Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом заявил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
«Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся», - цитирует ТАСС слова фигуриста.
Напомним, в середине февраля этого года Роману Костомарову ампутировали кисти рук. До этого госпитализированному с пневмонией спортсмену ампутировали обе стопы.
Помимо этих несчастий, фигурист ослеп на один глаз и перенес инсульт, а также у него развился вторичный менингит. Костомарову провели несколько очисток крови.
Накануне появилась информация, что у фигуриста прогрессирует сепсис, продолжают отмирать ткани рук и ног. Врачам якобы не удается остановить заражение.