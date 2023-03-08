Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова

Недавно фигурист начал приходить в сознание.

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Состояние известного российского фигуриста Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом заявил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

«Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся», - цитирует ТАСС слова фигуриста.

Напомним, в середине февраля этого года Роману Костомарову ампутировали кисти рук. До этого госпитализированному с пневмонией спортсмену ампутировали обе стопы.

Помимо этих несчастий, фигурист ослеп на один глаз и перенес инсульт, а также у него развился вторичный менингит. Костомарову провели несколько очисток крови.

Накануне появилась информация, что у фигуриста прогрессирует сепсис, продолжают отмирать ткани рук и ног. Врачам якобы не удается остановить заражение.