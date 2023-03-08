В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова

Сергей Лебедев
20:19 08.03.2023
Недавно фигурист начал приходить в сознание.
Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Состояние известного российского фигуриста Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом заявил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

«Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся», - цитирует ТАСС слова фигуриста.

Напомним, в середине февраля этого года Роману Костомарову ампутировали кисти рук. До этого госпитализированному с пневмонией спортсмену ампутировали обе стопы.

Помимо этих несчастий, фигурист ослеп на один глаз и перенес инсульт, а также у него развился вторичный менингит. Костомарову провели несколько очисток крови. 

Накануне появилась информация, что у фигуриста прогрессирует сепсис, продолжают отмирать ткани рук и ног. Врачам якобы не удается остановить заражение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:05 В стране и мире
В Белом доме не подтвердили данные о причастности проукраинской группировки к теракту на «Северных потоках»
17:44 В стране и мире
Видео
Украинский дрон нанес удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара
17:35 В стране и мире
Видео
Генсек ООН Гутерриш встретился в Киеве с Зеленским
17:17 В стране и мире
Адвокат экс-мэра Белгорода заявила, что его задержали при попытке улететь в Узбекистан
16:05 В стране и мире
Onet: поставляемые Украине польские автоматы заклинивают и неточно стреляют
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.