Марочко: враг пытается предотвратить окружение Артемовска, перебрасывает туда боевиков
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Тelegram-канале сообщает о попытках киевского режима предотвратить полное окружение Артемовска.
По словам Марочко, противник перебрасывает более-менее боеспособные подразделения на запад Артемовска. Также неприятель усиливает позиции в районе тех дорог снабжения, что у него еще остались.
Кроме этого, Андрей Марочко отметил усиление работы вражеской артиллерии по наступающим российским бойцам.
Ранее в New York Times заявили, что Киев начал готовить общественное мнение Украине к сдаче Артемовска. В Bild даже сообщали о споре между Зеленским и Залужным относительно судьбы этого города.
Тем не менее вчера в офисе Зеленского заметили, что главком ВСУ Залужный выступил за продолжение удерживания Артемовска.
А советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске осталось около 10 тысяч украинских боевиков.
Ранее «Звезда» показала эксклюзивные кадры штурма украинских укреплений на окраине Угледара российскими морпехами.