Марочко: враг пытается предотвратить окружение Артемовска, перебрасывает туда боевиков

Противник старается усилить свои позиции в районе тех дорог снабжения, что у него еще остались.

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Тelegram-канале сообщает о попытках киевского режима предотвратить полное окружение Артемовска.

По словам Марочко, противник перебрасывает более-менее боеспособные подразделения на запад Артемовска. Также неприятель усиливает позиции в районе тех дорог снабжения, что у него еще остались.

Кроме этого, Андрей Марочко отметил усиление работы вражеской артиллерии по наступающим российским бойцам.

Ранее в New York Times заявили, что Киев начал готовить общественное мнение Украине к сдаче Артемовска. В Bild даже сообщали о споре между Зеленским и Залужным относительно судьбы этого города.

Тем не менее вчера в офисе Зеленского заметили, что главком ВСУ Залужный выступил за продолжение удерживания Артемовска.

А советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске осталось около 10 тысяч украинских боевиков.

Ранее «Звезда» показала эксклюзивные кадры штурма украинских укреплений на окраине Угледара российскими морпехами.