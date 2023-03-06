Советник Пушилина Гагин: в Артемовске остались около 10 тысяч украинских боевиков
Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин озвучил находящийся в оперативном окружении в Артемовске численный состав вооруженных формирований Украины. По словам чиновника, речь идет примерно о десяти тысячах украинских боевиках.
«В Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше», - сказал он в эфире телеканала «Россия».
По словам Гагина, некоторые украинские части ушли из города, другие пытаются покинуть населенный пункт. Как утверждает чиновник, российская артиллерия в настоящее время старается «достать» неприятеля. При этом наши войска сейчас контролируют все подъезды к Артемовску.
Ранее испанская газета El Pais сообщила о серьезных потерях украинской стороны в Артемовске.