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Советник Пушилина Гагин: в Артемовске остались около 10 тысяч украинских боевиков

Андрей Аркадьев
13:37 06.03.2023
ВС РФ сейчас контролируют все подъезды к городу.
Советник Пушилина Гагин: в Артемовске остались около 10 тысяч украинских боевиков
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин озвучил находящийся в оперативном окружении в Артемовске численный состав вооруженных формирований Украины. По словам чиновника, речь идет примерно о десяти тысячах украинских боевиках.

«В Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше», - сказал он в эфире телеканала «Россия».

По словам Гагина, некоторые украинские части ушли из города, другие пытаются покинуть населенный пункт. Как утверждает чиновник, российская артиллерия в настоящее время старается «достать» неприятеля. При этом наши войска сейчас контролируют все подъезды к Артемовску.

Ранее испанская газета El Pais сообщила о серьезных потерях украинской стороны в Артемовске.

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