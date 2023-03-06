В стране и мире Советник Пушилина Гагин: в Артемовске остались около 10 тысяч украинских боевиков Андрей Аркадьев ВС РФ сейчас контролируют все подъезды к городу. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress Читайте нас на: Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин озвучил находящийся в оперативном окружении в Артемовске численный состав вооруженных формирований Украины. По словам чиновника, речь идет примерно о десяти тысячах украинских боевиках. «В Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше», - сказал он в эфире телеканала «Россия». По словам Гагина, некоторые украинские части ушли из города, другие пытаются покинуть населенный пункт. Как утверждает чиновник, российская артиллерия в настоящее время старается «достать» неприятеля. При этом наши войска сейчас контролируют все подъезды к Артемовску. Ранее испанская газета El Pais сообщила о серьезных потерях украинской стороны в Артемовске. Экспертное мнение и аналитика