NYT: Киев начал готовить украинцев к сдаче Артемовска

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Киевский режим начал готовить украинцев к сдаче Артемовска. Об этом пишут обозреватели Мэтью Мпоук Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера в статье для американской газеты The New York Times.

«В прошлом месяце Владимир Зеленский пообещал, что Украина не откажется от Бахмута, назвав его "нашей крепостью". Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», - говорится в материале.

Авторы также отметили, что российские войска ведут активное наступление на город сразу с трех направлений.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что потери Киева в районе Артемовска составляют до 70 процентов военных из подготовленных подразделений. Он уточнил, что эти цифры касаются именно подготовленных солдат. В связи с чем, если Киев и будет отправлять дополнительные силы в Артемовск, то это уже будут подразделения, «которые им не важны». По словам Кимаковского, сейчас в городе несколько тысяч украинских боевиков, оставленных Киевом «просто на убой».