Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение удерживания Артемовска
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за то, чтобы продолжать удерживать Артемовск. Об этом сообщает офис Зеленского.
На одном из совещаний украинский президент задал вопрос Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой «Хортица». Речь шла о том, удерживать ли дальше Артемовск или отойти из него.
«Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте (в Артемовске. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Залужный поспорили из-за ситуации в Артемовске. Тогда германская газета Bild заявляла, что украинский главком выступает за отступление из города, а президент за то, чтобы удерживать Артемовск.
Минобороны России тем временем показало видео боевой работы САУ «Гиацинт-С» Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.