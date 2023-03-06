Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение удерживания Артемовска

Если верить офису Зеленского, также за продолжение боев в Артемовске выступил командующий оперативно-стратегической группировкой «Хортица» Александр Сырский.

© Фото: РИА Новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за то, чтобы продолжать удерживать Артемовск. Об этом сообщает офис Зеленского.

На одном из совещаний украинский президент задал вопрос Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой «Хортица». Речь шла о том, удерживать ли дальше Артемовск или отойти из него.

«Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте (в Артемовске. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Залужный поспорили из-за ситуации в Артемовске. Тогда германская газета Bild заявляла, что украинский главком выступает за отступление из города, а президент за то, чтобы удерживать Артемовск.

Минобороны России тем временем показало видео боевой работы САУ «Гиацинт-С» Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.