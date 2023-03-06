Штурм украинских укреплений на окраине Угледара российскими морпехами попал на видео

Наши бойцы двигаются короткими перебежками, поддерживают друг друга плотным огнем. Дом за домом территория постепенно переходит под контроль российских военных.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры ожесточенных боев, идущих между российскими морпехами и украинскими боевиками на окраине Угледара. Наши бойцы продвигаются, занимая дом за домом и прикрывая друг друга огнем стрелкового оружия. Движение - только короткими перебежками. Противник может находиться где угодно, поэтому морские пехотинцы очень внимательны и осторожны.

Бои идут на подступах к стратегически важной высоте городу Угледар, это его окраины, так называемые Дачи. Украинские боевики медленно теряют позиции, но против наступающих штурмовиков используют весь свой арсенал - в ход идут гранатометы и минометы. А тяжелая артиллерия и танки бьют по зданиям, которые только что заняли российские военные.

Контрбатарейные удары российской артиллерии дают возможность штурмовикам снова атаковать. Так, шаг за шагом, здание за зданием, удается теснить противника. Точно так же еще осенью освобождали Павловку и Никольское. Сегодня эти поселки используются как плацдарм для наступления.

На месте, где еще не так давно шли бои, побывал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

«Сегодня это территория, подконтрольная российским военным. Но еще недавно здесь шли ожесточенные бои. Свидетельства тому на каждом шагу: изрешеченные осколками ворота, такие же разбитые здания вокруг», - прокомментировал корреспондент.

Ранее Минобороны России показало кадры штурма украинских позиций бойцами ВДВ от первого лица.

Кроме этого, были опубликованы кадры боевой работы российских САУ «Гиацинт-С» Центрального военного округа. Сообщается, что артиллеристы уничтожили орудия и замаскированные доты противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов