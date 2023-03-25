Клишас о МУС: законодательная реакция на этот квазисуд будет излишней

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Запрет деятельности Международного уголовного суда в России - это излишняя мера, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Так он прокомментировал сегодняшнее предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Клишас также назвал МУС коррумпированным и некомпетентным квазисудом.

«МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает», - сказал он ТАСС.

Напомним, что 17 марта МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение этой инстанции не отразилось на работе главы государства и его администрации.

Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана. Ведомство указало на отсутствие оснований для привлечения президента России и уполномоченного по правам ребенка к уголовной ответственности. СК также заявил о наличии абсолютного иммунитета у глав государств.

А еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что в прошлом году ЕС заплатил МУС 10 миллионов евро за его деятельность по Украине.