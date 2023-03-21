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В ЕС заявили, что в 2022 году заплатили МУС за «работу по Украине» 10 млн евро

Максим Крюков
01:16 21.03.2023
Кроме того, Евросоюз принял решение продолжить оказывать финансовую поддержку Международному уголовному суду до 2025 года.
В ЕС заявили, что в 2022 году заплатили МУС за «работу по Украине» 10 млн евро
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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В 2022 году Европейский союз заплатил Международному уголовному суду (МУС) 10 миллионов евро за его деятельность по Украине. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, выступая на международной конференции спонсоров работы МУС при расследовании военных преступлений на Украине.

«И позвольте мне заверить вас, что Евросоюз остается готов предоставлять необходимую материальную поддержку, поскольку ситуация на Украине требует адекватного ответа», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что ЕС принял решение продолжить оказывать необходимую поддержку МУС до 2025 года на уровне трех миллионов евро. Рейндерс также дал обещание, что Евросоюз обсудит вопрос «реформирования Римского статута».

Помимо этого, еврокомиссар призвал Украину «как можно скорее ратифицировать Римский статут», так как страна де-юре не признает юрисдикции МУС. По его словам, Еврокомиссия и страны - участницы объединения в течение долгого времени выступали с призывом к Киеву ратифицировать Римский статут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ордере Международного уголовного суда, заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, РФ не признает юрисдикцию этого суда. Официальный представитель Кремля добавил, что любые решения подобного рода для Российской Федерации являются ничтожными с точки зрения права.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию и ее граждан. Это связано с тем, что государство не является участником Римского статута. И потому любые документы, исходящие от этой организации в адрес РФ, незаконные и ничтожные.

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