Песков заявил о спокойной реакции Кремля на решение МУС относительно Путина

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Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест Владимира Путина никак не отразилось на работе президента РФ и его администрации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что приходится фиксировать много враждебных проявлений в отношении России и президента РФ.

«Мы это фиксируем, но, если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», - сказал он.

Ранее Песков подчеркивал, что российская сторона не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что для Москвы решения МУС ничего не значат.