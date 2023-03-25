Володин предложил запретить деятельность МУС в России

Председатель Госдумы заявил о необходимости заключать соглашения с «дружественными» странами, предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества с Международным уголовным судом.

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В России нужно внести изменения в законодательство, запрещающие деятельность Международного уголовного суда на территории страны. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, он считает, что необходимо предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Какую ответственность, Володин не уточнил.

Также, по его мнению, следует заключать двусторонние договоры с «дружественными» странами, которые предусматривают взаимный отказ от сотрудничества с МУС.

«У верховного главнокомандующего должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», - добавил он.

Напомним, что на территории РФ не исполняются решения Международного уголовного суда и Европейского суда по правам человека.

На прошлой неделе МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об ордере МУС, заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, РФ не признает юрисдикцию этого суда. А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал данную организацию марионеткой, вершащей псевдоправосудие по заказу.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что западные государства таким образом пытаются оказать давление на страны, сотрудничающие с Москвой.