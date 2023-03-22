Львова-Белова заявила, что не знает, в чем конкретно ее обвиняет МУС

По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, к ней не обращались представители МУС и не передавали каких-либо материалов и документов.

© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что не знает, в чем конкретно ее обвиняет Международный уголовный суд (МУС).

«Нам в настоящее время не известно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить», - написала она в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что представители МУС не обращались к ней, не передавали никаких материалов и документов.

Между тем СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. Причина - вынесение судом решений об аресте президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Ведомство указало на отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Западные страны поддерживают решение МУС, несмотря на то что США не признают юрисдикцию суда. В числе стран, которые не присоединились к Римскому статусу, на основании которого МУС выносит решение, также Россия. В посольстве России в Вашингтоне позицию США сравнили с вялотекущей шизофренией и отметили, что Вашингтон принимает позицию МУС только тогда, когда критикуется Москва.