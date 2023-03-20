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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда

Андрей Аркадьев
14:40 20.03.2023
Причиной возбуждения дела стало вынесение решений МУС об аресте российского президента и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана. Также его фигурантами стали судьи этой организации - Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес. 

Причиной возбуждения уголовного дела относительно членов Международного уголовного суда стало вынесение решений об аресте российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Российский федеральный государственный орган указал на отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности. Ведомство также заявило о наличии абсолютного иммунитета у глав государств.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об аресте граждан РФ.

Отметим, что Россия в целом не признает юрисдикцию международного суда в Гааге. Соединенные Штаты также официально не являются государством-членом МУС, однако несмотря на непризнание юрисдикции суда, назвали решение правильным. Ранее в посольстве России в Вашингтоне позицию США по МУС сравнили с вялотекущей шизофренией. Также в посольстве отметили, что Вашингтон принимают позицию суда только тогда, когда он критикует Москву.

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