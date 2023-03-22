Миллиарды на смерть: почему лидеры G7 и стран НАТО вновь призывают накачивать Украину оружием

И пока доходы европейских концернов по производству вооружения растут, Европейский союз объявил о поиске стран-партнеров для разработки новых видов оружия.

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В Киев впервые прибыл премьер-министр Японии. Как и все приезжающие политики он пообещал поддержку Украине. Продолжается военная помощь и из Европейского союза. Об этом уже заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, активно поддержал ее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Японский премьер сходит на перрон в Киеве. Встречают его даже не глава МИД, а его первый заместитель и посол Японии на Украине. Помимо японского премьера, в Киеве гостит и министр иностранных дел Эстонии. Его встречают аплодисментами депутаты Верховной рады.

Эстония недавно пообещала Киеву новый пакет помощи из боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии. Помощь Японии, которую она анонсировала в конце февраля - вероятно, куда больше - на 5,5 миллиардов долларов. При этом японский премьер Фумио Кисида - единственный из лидеров стран «Большой семерки», кто с начала спецоперации еще не посещал Украину. И как пишут японские СМИ, поехать туда его практически принудили. На премьера, по данным журналистов, оказывали давление другие участники G7. А визит - случайно или нет - совпал с приездом Си Цзиньпина в Москву.

«Был просто Вашингтон-Киев, а теперь ось Вашингтон-Киев-Токио, чтобы четче обозначить антироссийский аспект. Япония - инструмент США и против Китая. Визит японского представителя в Киев говорит не только об антироссийском демарше, но и об антикитайском демарше. В Токио ожидают, что Россия и Китай на Дальнем Востоке будут единым фронтом, это не нравится Японии», - отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Близости России и Китая опасается весь блок НАТО. О чем заявил Йенс Столтенберг, призвавший страны Североатлантического альянса больше и быстрее инвестировать в собственную оборону.

«С 2014 года союзники увеличили расходы, и мы движемся в верном направлении. Но мы движемся не так быстро, как этот опасный мир, в котором мы живем», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Тем временем Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете помощи Украине на полтора миллиарда евро, который, по ее словам, твердо ставит Украину на путь в Евросоюз. О еще двух миллиардах евро из европейского фонда помощи объявил Жозеп Боррель. Эти деньги пойдут на закупку миллиона снарядов для украинских боевиков и возмещения расходов странам, которые будут участвовать в поставках.

«Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира», - сообщил глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель.

О 34-м пакете помощи Украине заявили и в США: боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты - и все это на 350 млн долларов. В перечне, к слову, снова не нашлось места американским истребителям. Как отметили в Госдепе, Вашингтон уже вооружил Киев на сумму более 32 миллиардов долларов. При этом Белый дом точно знает, что до адресатов дойдет далеко не все, уверен посол России в США.

«Команда Байдена закрывает глаза на коррумпированность украинской верхушки. У нас есть серьезные опасения, что часть продукции военного назначения может оказаться на "черном рынке"», - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отчитались и в Минобороны Норвегии, что уже доставили на Украину танки Leopard 2 и рассказали про обучение украинских экипажей в Польше.

Однако не все готовы накачивать Украину оружием. Несмотря на настойчивые попытки втянуть Будапешт в украинский конфликт, Венгрия в поставках оружия участвовать отказывается. По заявлению главы МИД Венгрии, Будапешт намерен добиваться того, чтобы НАТО не стала участником конфликта.

«Генеральный секретарь заявил, что по различным причинам, в которые он не будет вдаваться, он созовет заседание комиссии Украина - НАТО на уровне министров во время встречи Совета министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля, несмотря на возражения Венгрии», - сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Чтобы предотвратить усиление украинских националистов западным оружием, российские военнослужащие делают все. Об этом в эфире «Звезды» рассказал Денис Пушилин.

«Мы прекрасно понимаем, какая техника, в каком количестве и на каких направлениях поступает. И здесь Минобороны в полной мере владеет ситуацией, принимаются соответствующие решения», - заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

И пока доходы европейских концернов по производству оружия растут, Евросоюз объявил о поиске стран-партнеров для разработки новых видов вооружений. По словам Жозепа Борреля, проекты в сфере безопасности и обороны доступны для стран за пределами ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза столкнулись с проблемами в поставках боеприпасов на Украину. График предоставления киевскому режиму военной помощи нарушается из-за дефицита взрывчатых веществ. По данным издания, в Европе образовался дефицит тротила, пластиковой взрывчатки и пороха. Это тормозит выпуск должного количества боеприпасов, обещанных Киеву.