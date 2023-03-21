ЕС перевел Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Сенатор Грэм поставил $20 на то, что Байден не выиграет на выборах в 2024 году

Накануне стало известно о планах Евросоюза выделить €2 млрд на поставку боеприпасов Украине. Инициативу согласовали на встрече глав МИД стран ЕС. Глава Госдепа США Энтони Блинкен также анонсировал выделение Вашингтоном $350 млн военной помощи Украине . С его слов, в пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и броневиков Bradley.

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