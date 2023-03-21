ЕС перевел Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
Накануне министры иностранных дел стран ЕС договорились выделить €2 млрд на поставку боеприпасов Украине.
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Европейский союз перевел официальному Киеву очередной финансовый транш в €1,5 млрд, пишет RT. Деньги перечислены в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы выделили Украине еще €1,5 млрд», - написала она в Twitter.
Накануне стало известно о планах Евросоюза выделить €2 млрд на поставку боеприпасов Украине. Инициативу согласовали на встрече глав МИД стран ЕС. Глава Госдепа США Энтони Блинкен также анонсировал выделение Вашингтоном $350 млн военной помощи Украине. С его слов, в пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и броневиков Bradley.