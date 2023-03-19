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FT: в ЕС не хватает взрывчатки для поставок на Украину

Ирина Елагина
16:18 19.03.2023
Дефицит тротила, пластиковой взрывчатки и пороха мешает странам ЕС выполнить свои обязательства по военным поставкам Украине.
FT: в ЕС не хватает взрывчатки для поставок на Украину
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress
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По данным Financial Times, страны ЕС столкнулись с проблемами в поставках боеприпасов на Украину. График предоставления киевскому режиму военной помощи нарушается из-за дефицита взрывчатых веществ в Европе.

Как сообщает 360, в Европе образовался дефицит тротила, пластиковой взрывчатки и пороха. Это тормозит выпуск должного количества боеприпасов, обещанных Киеву.

Эксперты называют причинами напряженной ситуации с взрывчаткой плохое состояние оборонной промышленности, мощности которой не достаточны для военного производства в ситуации вооруженного конфликта.

Производители предупреждают, что повышенный спрос на взрывчатку может спровоцировать резкий рост цен: это не изменит объемы производства, и лишь ударит по карманам налогоплательщиков, которые оплачивают бюджетные расходы стран ЕС, в том числе и военные поставки на Украину. По итогам 2022 года боеприпасов в ЕС уже в среднем подорожали на 20%.

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