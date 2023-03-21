Премьер Японии Кисида прибыл с визитом в Киев

© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, GlobalLookPress

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев, сообщает 47news. Маршрут японского премьера мало чем отличался от его предшественников. Сначала политик прилетел в Польшу, после чего на поезде добрался до Украины.

До сегодняшнего дня Кисида оставался единственным из руководителей глав стран G7, который не совершал визит к Владимиру Зеленскому. Ранее NHK указывал, что это было связано с вопросами безопасности, так как Токио не располагает вооруженными силами или спецназом.

Напомним, в конце февраля Киев посетил глава Белого дома Джо Байден. Он заверил Зеленского в поддержке США суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот визит выглядит как «дурная постановка захолустного театра». Она напомнила, что в своих многочисленных речах Байден ни разу не затронул тему дипломатического урегулирования украинского конфликта. Поездку президента США на Смоленской площади назвали попыткой обострения отношений с Москвой.