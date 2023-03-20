США выделят Украине новый пакет военной помощи на $350 миллионов

Киеву передадут боеприпасы для боевых машин Bradley, РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковые средства, катера и другую технику.

© Фото: imageSPACE, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов. Об этом в понедельник заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, пакет помощи включает боеприпасы для боевых машин Bradley, РСЗО HIMARS и гаубиц. Также Киеву предоставят противотанковые средства, катера и другую технику.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз выделит 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов Украине. Решение приняли на заседании глав МИД стран ЕС.

Предполагается, что Киеву в течение 12 месяцев отправят миллион артиллерийских снарядов.