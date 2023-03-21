Пушилин: мы осведомлены, сколько и какую западную технику получает противник
В Донецкой Народной Республике знают, сколько и какую западную технику получают вооруженные формирования Украины, рассказал «Звезде» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Нашим подразделениям зачастую приходится действовать на упреждение, перестраивать свои методы контрбатарейной работы. Но мы понимаем, и наши соответствующие службы осведомлены, какая техника, в каком количестве, на какие направления поступает. Здесь в полной мере Министерство обороны владеет ситуацией и, соответственно, принимаются решения касательно противодействия усилению противника со стороны западных стран в плане поставок техники. Понимаем, делаем, противодействуем. Ровно в таком ключе развивается ситуация», - пояснил он.
Также Пушилин сообщил, что почти сто случаев подрыва мирных граждан на украинских минах типа «Лепесток» произошло в Донецкой Народной Республике.
Ранее Минобороны показало боевое применение ЗРК «Оса» и «Тор» в зоне спецоперации.