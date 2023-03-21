В стране и мире Пушилин: мы осведомлены, сколько и какую западную технику получает противник Андрей Аркадьев Министерство обороны РФ владеет ситуацией и принимает необходимые решения. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Донецкой Народной Республике знают, сколько и какую западную технику получают вооруженные формирования Украины, рассказал «Звезде» врио главы ДНР Денис Пушилин. «Нашим подразделениям зачастую приходится действовать на упреждение, перестраивать свои методы контрбатарейной работы. Но мы понимаем, и наши соответствующие службы осведомлены, какая техника, в каком количестве, на какие направления поступает. Здесь в полной мере Министерство обороны владеет ситуацией и, соответственно, принимаются решения касательно противодействия усилению противника со стороны западных стран в плане поставок техники. Понимаем, делаем, противодействуем. Ровно в таком ключе развивается ситуация», - пояснил он. Также Пушилин сообщил, что почти сто случаев подрыва мирных граждан на украинских минах типа «Лепесток» произошло в Донецкой Народной Республике. Ранее Минобороны показало боевое применение ЗРК «Оса» и «Тор» в зоне спецоперации. Экспертное мнение и аналитика