Подводная жатва: к чему привело падение беспилотника Reaper в Черном море

Пострадавшая и обиженная инцидентом американская сторона, по понятным причинам, была разговорчивей и моментально обвинила российских пилотов, цитата - в «безрассудных, и экологически небезопасных, непрофессиональных действиях».

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Ранним утром 14 марта на радарах средств контроля воздушного пространства сил ПВО Крыма, появился американский беспилотник МQ-9 Reaper - по-русски «Жнец». Воздушный объект, как заявили военные, летел с отключенным транспондером, а значит не передавал никаких сведений, о своей принадлежности, скорости, высоте и направлении полета. Когда летательный аппарат вошел в закрытую российскими вооруженными силами зону, в воздух поднялась группа дежурных истребителей. О происшествии у берегов Крыма мир узнал, когда обломки тяжелого американского беспилотника уже лежали на дне Черного моря.

«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 по московскому времени беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Так что же произошло над Черным морем в 120 километрах от Крымского побережья? Свою версию, очевидно не без инсайдерской информации из Пентагона, американские СМИ озвучили уже на следующий день. Судя по компьютерной реконструкции, российские самолеты пролетали под беспилотником и сбрасывали топливо. Впрочем, это никак объясняет, что же все-таки стало причиной падения «Рипера».

События, которые разворачивались в закрытой воздушной зоне, наблюдали американские военные специалисты, которые дистанционно управляли беспилотником с одной из американских баз. Они же опубликовали кадры, как утверждают в Пентагоне, с камеры того самого «Жнеца», что отправлен на черноморское дно. Российский самолет приближается к беспилотнику, после чего видеосигнал прерывается.

Глава Пентагона Ллойд Остин такое филигранное, ювелирное пилотирование тяжелого истребителя назвал непрофессиональным. Полет «Рипер»а в зоне ответственности России он назвал обычной работой и потребовал от ВКС России эксплуатировать свои военные самолеты профессионально и безопасно. То есть, не отправлять на дно американские беспилотники.

«Российские самолеты вновь применили опасные, безрассудные и непрофессиональные действия в международном воздушном пространстве над Черным морем. Этот опасный эпизод является частью схемы агрессивных, рискованных и небезопасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве... Так что не заблуждайтесь: Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. И Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом», - заявил Остин.

Падение самого современного многофункционального беспилотника, чья стоимость варьируется от 30 до 60 миллионов долларов, в США стала настоящей информационной бомбой. Учитывая, что полет дрона у российских берегов это серьезная и дорогостоящая провокация, у американских СМИ к Пентагону возник целый ряд вопросов. Например, что делал «Рипер» в запретной зоне и было ли на его борту оружие.

«Я не буду вдаваться в специфику конкретно этого летательного аппарата, так как вы знаете, что MQ-9 способен нести оружие. С точки зрения миссии MQ-9, как я уже упоминал, это разведывательная миссия. Вы знаете, они уже какое-то время летают над Черноморским регионом. Это важный международный водный маршрут, поэтому мы регулярно ведем наблюдение за этим районом», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

То, что в Пентагоне называют обычной разведывательной работой, может иметь крайне тяжелые последствия. В ударной модификации MQ-9 несет на себе различного класса ракеты, корректируемые авиабомбы и целый ряд специального вооружения. Именно «Жнец» в январе 2020 года американцы применили при убийстве иранского генерала Сулеймани, одного из командиров корпуса Стражей исламской революции. Но, куда больше проблем MQ-9, говорят специалисты, может принести именно в своем разведывательном варианте.

«Reaper способен, во-первых, довольно четко вскрывать работающие РЛС ПВО наши находящиеся в Крыму - в случае если они переходят в активную фазу работы. Он способен отслеживать плотность судового потока, он способен отслеживать авиатрафик над Крымом. Но в первую очередь он работает на вскрытие системы обороны Крыма», - рассказал военный обозреватель Андрей Союстов.

Американский офицер, морпех в отставке Скотт Риттер уверен, что передача целеуказаний украинской стороне было главным предназначением беспилотника.

«На левом крыле этого беспилотника находилась одна из самых высокотехнологичных платформ для сбора разведданных. Он активно собирал разведданные против России, чтобы передать их Украине, чтобы украинцы могли их использовать. Мы были законной целью. России следовало сбить нас. Это серьезное дело, потому что информация, которую мы предоставляем украинцам, приводит к гибели русских и к уничтожению российской техники», - заяви Риттер.

Сразу после инцидента посол России в США был вызван в Госдеп, где, как было официально заявлено, ему передали «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата». И это уже верх цинизма, совершив провокацию против России, госдеп высказывает недовольство ответной реакцией.

«Я считаю, что это настоящая провокация. Нас провоцировали к каким-то определенным действиям, после чего можно было обвинить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме. Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ РФ. Вы увидите, каковы будут действия США, если такой российский беспилотник приблизится, например, к Сан-Франциско или Нью-Йорку, какова будет реакция США? Для меня понятно, для вас тоже», - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Истинные задачи американского беспилотника станут известны, после того, как его обломки поднимут со дна Черного моря. Сейчас на место крушения, по некоторым данным, уже прибыли российские военные корабли и занимаются подъемом дрона с глубины порядка 900 метров. Правда ни российское, ни американское оборонные ведомства официально этого пока не подтвердили. Американских военных кораблей в Черном море сейчас нет, а значит велика вероятность, что секретные данные и технологии «Рипера», могут попасть в руки российских военных. Хотя, в Вашингтоне уверяют, что этого не произойдет.

«Как ясно дал понять генерал Милли, мы лишили русских возможности извлечь какие-либо ценные разведданные из остатков этого беспилотника, что бы ни находилось на поверхности воды. Это наша собственность, и мы, конечно, не хотим, чтобы она досталась русским», - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Очевидно, что Пентагон давно не получал таких пощечин, поэтому первая реакция на инцидент в Черном море в правящих кругах США была крайне нервная. Американские ястребы из числа республиканцев, под шумок, пытались продавить поставки Киеву истребителей F-16. Сенатор Линдси Грэм, даже перешел к прямым угрозам в адрес России.

«Мы должны призвать их к ответу и сказать, что если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому самолету, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам - американской внешней политике и свободе», - заявил сенатор США от Республиканской партии Линси Грэм. «Что бы сделал Рональд Рейган - хороший вопрос мистер Грэм! Рональд Рейган известен тем, что не призывал сбивать российские самолеты, и поэтому США не вступили в войну с Россией, в результате миллионы жизней были спасены - не такой уж плохой результат! Жаль что Рейган не видит, как его именем прикрывают всеобщую американскую глупость!», - ответил ему журналист Fox News Такер Карлсон.

Такие как Линдси Грэм инцидент с беспилотником восприняли как сигнал к эскалации конфликта, но нашлись и те, кто считает это чертой, у которой нужно остановиться.

«США уже лишились более 100 миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине. Теперь мы теряем ценные американские технологии стоимостью в сотни миллионов долларов, такие как MQ-9. Невозможно игнорировать риск тотальной войны с Россией, поскольку мы стоим на пороге прямого конфликта. Я еще раз призываю Джо Байдена прекратить наше участие в этой войне, пока подсчет потерянных долларов в этом конфликте не превратился в подсчет погибших американцев на Украине», - заявил член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

В среду, чтобы обсудить инцидент, Сергею Шойгу позвонил Ллойд Остин. Министр обороны России объяснил главе Пентагона, что причиной случившегося стало нарушение беспилотником закрытой зоны проведения СВО, а также усиление провокационной разведывательной деятельности против интересов России. Продолжением этих переговоров стал телефонный разговор начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Марка Милли. О чем говорили высокие военачальники не сообщается, но очевидно, что Россия напрямую связывает разведдеятельность США с мечтами Зеленского вернуть Крым.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления», - заяви президент Украины.

К тому, что разведывательные беспилотники США и НАТО постоянно шпионят у Крымских берегов, как и к угрозам со стороны Киева, жители полуострова уже давно привыкли. Здесь уверены, если сумели отстоять свое право на выбор тогда в 2014 году, то сейчас уж точно сумеют его защитить. И, если Запад, отправляя сюда свое самое современное и дорогостоящее вооружение, пытается запугать жителей Крыма, то без сомнений, это пустая трата денег.

Крымчане внимательно следят за всем, что сейчас происходит вокруг полуострова. Несмотря на то, что сейчас боевые действия в рамках СВО проходят не так далеко, Крым надежно защищен от любых провокаций, говорит глава республики Сергей Аксенов. И говорит об этом, так, как это делают большинство крымчан.

«Да вообще Крым не светит им. И пусть бы идеи все оставили и не превращали для себя это все в большую проблему. Крым российский навсегда. Те меры, которые приняты сегодня по поручению президента и нами совместно с Минобороны, силовыми структурами, более чем достаточно для того, чтобы сказать Крым гарантированно российский, ничего Крыму не угрожает. Поэтому пусть выкинут из головы», - заявил Аксенов.

Действия наших летчиков, похоже, возымели должный результат. До данным ресурса Flightradar, после крушения МQ-9, США отодвинули маршруты полета разведывательных баспилотников подальше от берегов Крыма. А летчиков, предотвративших нарушение закрытой воздушной зоны, министр обороны Сергей Шойгу в минувшую пятницу представил к государственным наградам.