В МО РФ сообщили подробности крушения американского БПЛА MQ-9 в Черном море

Согласно сообщению МО РФ, американский БПЛА MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью в Черном море.

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В Министерстве обороны России рассказали подробности крушения американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в Черном море.

«Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации», - заявили в МО РФ.

Полет американского БПЛА осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами, сообщили в российском оборонном ведомстве.

С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», - отметили в Минобороны России.

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с американским БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов