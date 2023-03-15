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В Минобороны России раскрыли подробности переговоров Шойгу и Остина

22:42 15.03.2023
Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского БПЛА 14 марта в Черном море.
В Минобороны России раскрыли подробности переговоров Шойгу и Остина
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В Министерстве обороны Российской Федерации раскрыли подробности переговоров главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина.

«15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - сообщили в Минобороны России. 

Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Черном море, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации. 

Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. 

«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», - подчеркнули в МО РФ.

Как отметили в Минобороны России, при этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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