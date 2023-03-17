Герой РФ Клупов заявил, что Украина столкнется с проблемами при возможных поставках F-16

Из-за проблем с обучением пилотов за штурвалом американского самолета могут оказаться не украинцы, а британцы, поляки и американцы.

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В случае если США одобрят поставки на Украину истребителей F-16, Россия сможет дать на это достойный ответ, так как средства борьбы с этим самолетом уже имеются. К тому же Украина столкнется с рядом проблем, если начнет эксплуатировать данные самолеты. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал Герой России, бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ полковник Рустем Клупов.

«Несмотря на то что F-16 доказал свое право на существование, это машина старая и погоды над Украиной она не сделает. F-16 был нашим противником еще с 70-80-х годов - мы его хорошо изучили и научились с ним бороться», - рассказал Клупов.

Если же самолеты все же поставят на Украину, это потребует организации для них постоянного технического обслуживания, поставок горюче-смазочных материалов и специалистов, которые будут заниматься ремонтом. Также истребителю понадобятся пилоты - для их подготовки требуется минимум полгода.

«Кто полетит на этих самолетах? На каких базах они будут дислоцироваться? Кто их будет обслуживать? Вот в чем вопрос. Первая мысль, которая мне приходит в голову, в связи с политической ситуацией это Польша. Под видом интернациональных пилотов там будут сидеть и немцы, и англичане, и американцы. На самолеты будет нанесена символика Украины. А кто там сидит - собьем, посмотрим», - сказал Герой России.

Напомним, группа из восьми американских сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, в котором указано, что истребители F-16 принесут Украине преимущество. В связи с этим сенаторы попросили главу Минобороны США Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку факторов, нужных для успешной передачи Киеву этих самолетов.