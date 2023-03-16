Опубликованы кадры подлета Су-27 к американскому MQ-9 Reaper над Черным морем

Инцидент с американским БПЛА над акваторией Черного моря ранее по телефону обсудили Сергей Шойгу и Ллойд Остин.

© Видео: Twitter, @US_EUCOM © Фото: Twitter, @US_EUCOM

Опубликованы кадры подлета российского истребителя Су-27 к американскому беспилотному летательному аппарату MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря.

Инцидент с крушением американского БПЛА над Черным морем ранее обсудили главы оборонных ведомств Российской Федерации и США. Сергей Шойгу и Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о причинах и последствиях происшествия.

До этого в Министерстве обороны России раскрыли детали крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря. Согласно заявлению оборонного ведомства, БПЛА после резкого маневрирования стал терять высоту, пока не столкнулся с поверхностью воды.