Reuters: США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после крушения MQ-9 Reaper

Отмечено, что первый после инцидента полет совершил беспилотник RQ-4 Global Hawk.

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В США приняли решение возобновить полеты беспилотников над Черным морем после крушение дрона MQ-9 Reaper. Как информирует агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, первый после инцидента полет совершил дрон RQ-4 Global Hawk.

Напомним, во вторник, 14 марта Министерство обороны РФ сообщило, что американский беспилотник MQ-9 рухнул в акватории Черного моря. БПЛА нарушил границы, введенные Россией в рамках проведения СВО. Для определения нарушителя в воздух были подняты российские истребители, но они не применяли вооружение против беспилотника.

Согласно сообщению военного ведомства РФ, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с американским БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.