В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после крушения MQ-9 Reaper

Елизавета Потейчук
12:38 18.03.2023
Отмечено, что первый после инцидента полет совершил беспилотник RQ-4 Global Hawk.
Reuters: США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после крушения MQ-9 Reaper
© Фото: Sra Tyler Woodward, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

В США приняли решение возобновить полеты беспилотников над Черным морем после крушение дрона MQ-9 Reaper. Как информирует агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, первый после инцидента полет совершил дрон RQ-4 Global Hawk.

Напомним, во вторник, 14 марта Министерство обороны РФ сообщило, что американский беспилотник MQ-9 рухнул в акватории Черного моря. БПЛА нарушил границы, введенные Россией в рамках проведения СВО. Для определения нарушителя в воздух были подняты российские истребители, но они не применяли вооружение против беспилотника.

Согласно сообщению военного ведомства РФ, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с американским БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.