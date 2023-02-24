Советник Байдена Салливан: истребители F-16 не нужны Украине, как и танки Abrams

В Белом доме подтвердили выделение Киеву пакета военной помощи на два миллиарда долларов.

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США передадут Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов. Появившиеся ранее данные о выделении средств в эфире телеканала CNN подтвердил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, деньги пойдут на обеспечение «помощи в области безопасности».

«Сегодня США объявили о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на два миллиарда долларов», — заявил Салливан.

Кроме того, советник отметил, что Киеву сейчас не нужны истребители F-16, как и танки Abrams, которые были условием Германии для предоставления своей техники.

«Джо Байден услышал от военных оценку о том, что Abrams не имеют смысла для этих боев. Танки Leopard им нужны на самом деле», - добавил Салливан.

Напомним, в конце января американский президент заявил, что Украина не получит истребители F-16. При этом, как пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, в минобороны США существует группа военных, которая подталкивает Пентагон к одобрению поставок самолетов Киеву.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Штаты не намерены приостанавливать снабжение Киева оружием. США будут оказывать поддержку до тех пор, «пока Украине нужно бороться за свое выживание».