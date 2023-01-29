Politicо: группа военных в Пентагоне ведет тайную кампанию по поставкам истребителей F-16 Киеву

По словам одного из представителей Пентагона, тема поставок истребителей набирает обороты на фоне подготовки Киева к весеннему наступлению.

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В министерстве обороны США существует группа военных, которые подталкивают Пентагон к одобрению поставок Украине истребителей F-16. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Один из них заявил, что на фоне подготовки Киева к весеннему наступлению, эта тема набирает обороны внутри ведомства.

«Я не думаю, что мы против», - сказал изданию высокопоставленный чиновник Пентагона о возможности передачи Киеву F-16.

Накануне газета The Telegraph сообщила о том, что власти Великобритании не исключают поставку Киеву боевых истребителей для патрулирования своего воздушного пространства, но только после вывода ВС РФ с территории Украины.

На этой неделе стало известно, что некоторые представители коллективного Запада всерьез обсуждают вопрос поставки боевой авиации режиму Зеленского. Несмотря на явную угрозу эскалации конфликта, готовность поставить самолеты выразили Нидерланды и Словакия. Между тем, киевские власти всерьез рассчитывают на такие поставки. Накануне представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что страна рассчитывает получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы военной помощи.