Нуланд заявила, что США не собираются прекращать поставлять оружие Киеву

Викторя Нуланд заявила, что поставки оружия Киеву продолжатся «пока Украине нужно бороться за свое выживание».

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США продолжат поставлять оружие на Украину, чтобы помочь ей восстановить свою территориальную целостность. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы будем поддерживать способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет», - приводит ее слова ТАСС.

Так Нуланд ответила на вопрос, продолжит ли ее страна снабжать Киев оружием. При этом заместитель госсекретаря отметила, что поставки продолжатся до тех пор, «пока Украине нужно бороться за свое выживание».

Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признается территориальная целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. Данный документ был подготовлен странами Запада. Он также призывает Россию вывести все войска с украинских территорий и прекратить наносить удары по ее инфраструктуре. Против данной резолюции проголосовали семь стран.