В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нуланд заявила, что США не собираются прекращать поставлять оружие Киеву

Семен Лавров
01:38 24.02.2023
Викторя Нуланд заявила, что поставки оружия Киеву продолжатся «пока Украине нужно бороться за свое выживание».
Нуланд заявила, что США не собираются прекращать поставлять оружие Киеву
© Фото: Rod Lamkey, CNP, Consolidated News Photos, globallookpress
Читайте нас на:

США продолжат поставлять оружие на Украину, чтобы помочь ей восстановить свою территориальную целостность. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы будем поддерживать способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет», - приводит ее слова ТАСС.

Так Нуланд ответила на вопрос, продолжит ли ее страна снабжать Киев оружием. При этом заместитель госсекретаря отметила, что поставки продолжатся до тех пор, «пока Украине нужно бороться за свое выживание».

Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признается территориальная целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. Данный документ был подготовлен странами Запада. Он также призывает Россию вывести все войска с украинских территорий и прекратить наносить удары по ее инфраструктуре. Против данной резолюции проголосовали семь стран.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.