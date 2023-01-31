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Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16

Ирина Елагина
01:11 31.01.2023
На встрече с журналистами Байден заявил, что Киев не получит американские боевые самолеты.
Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16
© Фото: defense.gov
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Украина не получит американские военные самолеты. Американский президент Джо Байден на встрече с журналистами заявил об отказе представить киевскому режиму истребители F-16.

«Нет», — однозначно ответил глава «Белого дома» на вопрос о включении самолетов F-16 в пакет военной помощи Украине.

Напомним, что США и их союзники по НАТО отрицают свое прямое участие в конфликте на Украине и при это накачивают Киев оружием, что, как не раз подчеркивали в Кремле, только усугубляет ситуацию и не позволяет прийти к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что страны НАТО, в том числе Германия и Испания, решили направить на Украину порядка 300 танков Leopard.

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