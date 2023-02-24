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CNN: США закажут для Украины вооружений на $2 млрд в рамках нового пакета помощи

Семен Лавров
03:44 24.02.2023
Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу. Ожидается, что она составит 2 миллиарда долларов США.
CNN: США закажут для Украины вооружений на $2 млрд в рамках нового пакета помощи
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Новы пакет военной помощи Украине, о котором в пятницу объявит президент США Джо Байден, составит $2 млрд. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Ожидается, что в пятницу администрация Байдена объявит о выделении дополнительных $2 млрд средств на содействие безопасности Украины», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что в новый пакет военной помощи не войдут вооружения со складов армии США. Американское правительство планирует заказать у производителей новое. Его поставки займут намного больше времени, однако это говорит о том, что власти нацелены на долгосрочную поддержку Киева, считает автор.

О том, что Джо Байден уже в пятницу объявит о новом пакете военной помощи Украине, в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Он сделает это на видеоконференции между странами G7 с участием Владимира Зеленского.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не намерены приостанавливать снабжение Украины оружием. Америка будет поддерживать Киев до тех пор, «пока Украине нужно бороться за свое выживание».

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