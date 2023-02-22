Российский парламент начал реализацию послания Путина с Договора о СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был заключен с Соединенными Штатами Америки 13 лет назад.

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Обе палаты российского парламента приняли закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это то, о чем президент России говорил накануне в своем послании Федеральному собранию. И Госдума, и Совет Федерации были единодушны в одобрении закона. Депутаты и сенаторы отмечают, что американская сторона не выполняет условия договора, пытается вывести свое ядерное вооружение из-под ограничений и напрямую препятствует работе российских инспекций.

Многие поручения Владимира Путина требуют изменения в законодательстве, поэтому медлить депутатам нельзя, некоторые законы нужно принимать уже сейчас.

Но даже в такой серьезный и важный день в парламенте царила праздничная атмосфера. В канун Дня защитника Отечества некоторые депутаты вспомнили свое военное прошлое и облачились в офицерскую парадную форму. С нагрудными знаками и медалями на кителях. Тренд задал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Тем более что основной вопрос в повестке напрямую касается безопасности нашей страны. После вчерашнего послания Владимир Путин направил в Госдуму и Совет Федерации проект закона о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, который 13 лет назад был заключен с Соединенными Штатами. Если тогда среди парламентариев было много противников этого соглашения, то решение Владимира Путина приостановить участие в ДСНВ депутаты поддержали единым фронтом.

«За - 401. Против - нет. Воздержавшихся нет. Федеральный закон принят единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю, мы сегодня с вами начали реализацию послания президента. С закона, который во многом будет обеспечивать безопасность нашей страны», - заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Если Россия свои разработки производила в открытую, не нарушая подписанное 13 лет назад соглашение и не увеличивая численность наступательного вооружения, то США просто переименовывали свое ядерное оружие, чтобы вывести его из-под действий договора и скрыть от российских инспекций. Такая политика, по мнению выступающего на пленарном заседании Госдумы заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, просто вынудила нашу страну пойти на крайние меры.

«Ведение дел в этой сфере так, как это было принято, более невозможно. Мы, безусловно, будем внимательнейшим образом отслеживать дальнейший действия США и их союзников. В том числе и принятие, если потребуется, дальнейших контрмер», - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Впрочем, еще накануне в российском МИДе дали понять, что решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Но есть определенные условия, которые тоже обсуждались сегодня в Думе.

«Сам факт приостановки этого договора - очень холодный душ. Мы готовы возвращаться, но на двух условиях: это учет ядерных потенциалов двух стран НАТО: Франции и Великобритании и наши новые разработки - как "Кинджал", "Посейдон", "Пересвет" - должны подпадать под действие этого договора», - отметил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

Серьезных споров по поводу принятия первого после послания президента Федерального закона не было и в Совете Федерации. За приостановку участия в ДСНВ выступили все 157 сенаторов. Спикер верхней палаты парламента отметила, что наша страна сильна как никогда и в военно-технической, и экономической сферах.

«Несмотря на агрессию и попытки Запада разрушить российскую экономику, расчленить нашу страну, нанести стратегическое поражение, страна живет успешно, преодолевает все трудности, а наше общество консолидировано. Послание дало уверенность в том, что страна развивается планомерно, что Конституция работает: свободы, экономика и социальная стабильность находятся под надежным контролем», - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В обеих палатах парламента уже началась работа по исполнению других поручений президента. Законодатели делятся амбициозными планами: уже в ближайшие месяцы планируют запустить фонд помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции. Кроме того, в новых регионах России уже скоро начнут выплачивать материнский капитал семьям, дети которых родились, начиная с 2007 года.

«Здесь очень важно учитывать еще одну особенность - на новых территориях еще не все системы работают как нужно. Не везде этот бюрократический механизм работает без скрипа. Поэтому очень правильным бы было дать возможность семьям получать помощь в режиме "одного окна". Создание семейного МФЦ, когда обращаешься всего один раз. В одно учреждение. Семья уже просто получает однажды ответ на свой вопрос, с которым она обратилась», - подчеркнула заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

На ближайших заседаниях парламента будут обсуждать и другие поручения президента. В первую очередь реформы в сфере образования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая реакция стран Запада на приостановку Российской Федерацией участия в Договоре о СНВ не дает надежды на переговоры. По словам представителя Кремля, для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности. Это касается и вопросов стратегической стабильности и контроля за вооружениями.