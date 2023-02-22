Рябков: Россия следит за США в сфере вооружений и может принять контрмеры

Замглавы МИД отметил, что РФ может вернуться к ДСНВ, если Вашингтон остановит давление на нашу страну.

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Россия может принять новые контрмеры после приостановки участия в ДСНВ, если тому будут способствовать дальнейшие действия Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы, безусловно, будем внимательнейшим образом отслеживать дальнейшие действия США и их союзников, в том числе на предмет принятия, если потребуется, дальнейших контрмер», - сказал дипломат.

Замминистра отметил, что возможность в будущем вернуться к ДСНВ или подобному договору будет рассматривать президент. Однако это может произойти только после того, когда в Вашингтоне проснется здравый смысл и остановится давление на нашу страну.

Напомним, сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что первая реакция стран Запада на приостановку Россией участия в Договоре СНВ не дает надежды на переговоры. Он подчеркнул, что для РФ очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности. Это касается и вопросов стратегической стабильности и контроля за вооружениями.

Ранее Государственная дума проголосовала за приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации.

Об односторонней приостановке Россией участия в договоре объявил вчера в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.