Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

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Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановлении действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

С инициативой приостановления участия Москвы в договоре накануне выступил президент Владимир Путин. В ходе обращения к Федеральному собранию российский лидер подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению положений документа, «мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса». Предложение было внесено на рассмотрение депутатов Госдумы РФ, которые поддержали инициативу президента.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили Вашингтону, что решение Москвы обратимо, если американская сторона проявит политическую волю. В МИД РФ заявили, что политика Белого дома направлена на подрыв национальной безопасности России.

На Смоленской площади также призвали США воздержаться от шагов, которые могли бы помещать возобновлению диалога по ДСНВ. Договор был подписан в апреле 2010 года в Праге. Россия и США обязались сокращать свои ядерные арсеналы и проводить обоюдные инспекции.