Кремль: первая реакция Запада на приостановку РФ участия в СНВ не дает возможности надеяться на переговоры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая реакция стран Запада на приостановку Российской Федерацией участия в договоре СНВ не дает надежды на переговоры.
«Мы видим первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу», - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что, с другой стороны, время идет, и изменяются обстоятельства. По словам Пескова, для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности. Это касается и вопросов стратегической стабильности и контроля за вооружениями.
Поэтому, по словам Дмитрия Пескова, важно сохранять терпеливый подход в ожидании, когда оппоненты созреют до нормального диалога.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре СНВ. Он добавил, что страны Запада прямо причастны к планам нанесения ударов по стратегическим объектам России со стороны Украины. Также Путин предупредил Минобороны и Росатом, чтобы они были готовы к проведению ядерных испытаний, на случай, если их первыми проведет Вашингтон.