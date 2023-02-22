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Кремль: первая реакция Запада на приостановку РФ участия в СНВ не дает возможности надеяться на переговоры

Тимур Шерзад
12:30 22.02.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное возвращение в СНВ будет зависеть от того, примет ли Запад во внимание озабоченности РФ.
Кремль: первая реакция Запада на приостановку РФ участия в СНВ не дает возможности надеяться на переговоры
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая реакция стран Запада на приостановку Российской Федерацией участия в договоре СНВ не дает надежды на переговоры. 

«Мы видим первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу», - сказал Песков журналистам. 

Он подчеркнул, что, с другой стороны, время идет, и изменяются обстоятельства. По словам Пескова, для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности. Это касается и вопросов стратегической стабильности и контроля за вооружениями. 

Поэтому, по словам Дмитрия Пескова, важно сохранять терпеливый подход в ожидании, когда оппоненты созреют до нормального диалога.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре СНВ. Он добавил, что страны Запада прямо причастны к планам нанесения ударов по стратегическим объектам России со стороны Украины. Также Путин предупредил Минобороны и Росатом, чтобы они были готовы к проведению ядерных испытаний, на случай, если их первыми проведет Вашингтон. 

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