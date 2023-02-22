Госдума проголосовала за приостановку участия РФ в ДСНВ

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️Государственная дума проголосовала за приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положения Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности», - указывается в пояснительной записке.

Решение о возобновлении действия ДСНВ также принимает глава Российского государства. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, который соберется на внеплановое заседание позже в среду.

ДСНВ, или СНВ-III, - единственный договор о сокращении ядерных вооружений, связывающий РФ и США. Об односторонней приостановке Россией участия в договоре объявил вчера в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

Согласно договору, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.